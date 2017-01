Deputato siberiano si fa male al coccige scendendo da una montagnetta per bambini (FOTO)

Pubblicazioni del 01/16/17

Il deputato del consiglio cittadino di Krasnojarsk Vladimir Vladimirov ha deciso di sperimentare di persona la montagnetta di neve intorno all'albero di natale della città, ma dopo qualche discesa è finito in ospedale.

Come ha riferito lo stesso parlamentare sulla sua pagina social, egli aveva ricevuto delle lamentele da parte dei cittadini, che pretendevano di controllare la sicurezza della montagnetta di neve nel centro della città. Il deputato ha deciso di verificare sulla propria pelle l'attrazione per i bambini.

In seguito Vladimirov ha scritto che «per poco non ci ho lasciato qualche vertebra». Il deputato racconta che, dopo esser sceso alcune volte dalla montagnetta, ha iniziato a sentire dei dolori nella zona del coccige. I medici in via preliminare gli hanno diagnosticato una lesione del coccige.

Adesso Vladimirov ha intenzione di chiedere spiegazioni al dipartimento cittadino responsabile dell'allestimento dell'impianto sul perché una montagnetta di neve per bambini sia così a rischio di infortuni.

Krasnojarsk, Ekaterina Rudnik

