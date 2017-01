All'agente speciale americano è stato prolungato il permesso di soggiorno in Russia

Pubblicazioni del 01/19/17

Le autorità russe hanno prolungato di altri due anni il permesso di soggiorno nella Federazione russa all'ex agente dei servizi speciali americani Edward Snowden.

Alla CIA hanno dichiarato che al presidente russo Vladimir Putin si presenta un'ottima occasione di fare un regalo al neoeletto presidente USA Donald Trump in occasione della cerimonia di inaugurazione, consegnando l'ex agente dell'Agenzia per la sicurezza nazionale (NSA) Snowden.

Tale dichiarazione è suonata piuttosto starna alla luce del fatto che a Snowden proprio in questi giorni è stato prolungato il permesso di soggiorno in Russia per altri due anni. Inoltre, al ministero degli Esteri della Federazione russa si sono altamente stupiti del fatto che i servizi speciali degli USA propongano di portare in dono a Trump una persona viva.

Ricordiamo che Edward Snowden ha trasmesso ai mass media una grande quantità di materiali segreti sull'attività della NSA degli USA, provocando con questo scandali a livello internazionale. Nello specifico, si era venuto a sapere che i servizi segreti americani ascoltavano le conversazioni telefoniche di 35 capi di stato, tra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Snowden è arrivato in Russia nel 2013, in teoria di passaggio. Tuttavia il suo passaporto era stato annullato dalle autorità statunitensi, e alla fine, impossibilitato a lasciare il paese, ottenne asilo temporaneo in Russia. Il 1° agosto del 2014 a Snowden venne rilasciato il permesso di soggiorno sul suolo russo per altri tre anni. Il governo degli Stati Uniti insiste sul fatto che Snowden, per aver pubblicato delle informazioni segrete, debba essere processato da un tribunale statunitense.

Mosca, Zoja Oskolkova

