In Siberia i deputati non potranno più assumere come assistenti figli e coniugi

La procura ha vietato ai deputati del consiglio cittadino di Omsk di prendere come assistenti i propri parenti

Va ricordato che lo stipendio degli assistenti degli eletti dal popolo viene pagato a spese del budget statale. E che i deputati possono decidere di stipulare un contratto di lavoro con i propri assistenti, di stabilire loro stessi l'entità del compenso, l'orario di lavoro e i giorni di vacanze pagate.

Nel corso dell'ispezione sull'attività degli assistenti dei deputati del consiglio cittadino di Omsk, la procura ha riscontrato alcuni casi di conflitto d'interessi. Si è appurato che più di una decina di deputati avevano come assistenti dei loro parenti stretti: ad esempio, i figli per due parlamentari, i coniugi per altri cinque.

Per mettere fine alla «politica di famiglia» la procura ha steso un atto che è stato firmato dal sindaco. D'ora in poi, i deputati di Omsk non potranno più assumere come assistenti i propri parenti.

Omsk, Zoja Oskolkova

