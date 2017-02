Il primo ministro russo diventa un eroe dei social (FOTO) / Dmitrij Medvedev al centro dell'attenzione per una cravatta

Pubblicazioni del 02/10/17

Il primo ministro russo Dmitrij Medvedev per l'ennesima volta è diventato protagonista dei social. Questa volta la colpa è stata di una cravatta verde sgargiante con disegnato uno scooter, con la quale il premier si è presentato alla riunione della frazione della Duma di Russia unita.

L'originale cravatta e il distintivo di Russia unità a forma di orso sul petto del premier sono stati notati dai giornalisti dell'edizione russa «Gazeta.ru». Presto gli utenti di Internet hanno identificato il capo alla moda: la cravatta è prodotta dal marchio italiano Carlo Visconti. L'accessorio costa 35 euro, che arrivano a 50 con inclusa la spedizione in Russia. Sulla cravatta sgargiante del premier non c'è certo però raffigurato uno scooter qualunque, ma la leggendaria Vespa italiana.

I blogger del resto non hanno molto apprezzato il sussulto modaiolo del premier, criticando Medvedev per la tonalità poco seria della cravatta.

Non è la prima volta che Dmitrij Medvedev stupisce l'opinione pubblica con le sue cravatte. Nel 2014, per esempio, i media e i blogger rimasero sbalorditi dal look romantico del premier, che aveva indossato al lavoro una cravatta dalle sfumature tenui con un motivo a fiori.

Nel 2013 invece a essere oggetto di accesa discussione degli utenti dei social fu la stretta cravatta nera del premier, vestito con un completo e delle scarpe neri. Allora i russi discussero riguardo alla capacità di Medvedev di annodare con stile questo accessorio.

Mosca, Zoja Oskolkova

