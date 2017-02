I visti russi potrebbero diventare gratuiti

Pubblicazioni del 02/20/17

Il direttore dell'Agenzia federale per il turismo della Federazione russa Oleg Safonov ha dichiarato che il costo per il rilascio dei visti russi andrebbe necessariamente abbassato o che addirittura questo servizio dovrebbe diventare gratuito. Secondo il funzionario, la Russia nel settore dei viaggi turistici si trova in una difficile situazione di concorrenza rispetto ad altri paesi.

«Fare a meno dei visti sarebbe un'ottima cosa, ma purtroppo è un'utopia. Dovremmo comunque semplificare le procedure di rilascio dei visti» – ha sottolineato Safonov, il quale ha poi messo in evidenza come in media ogni turista che viene in Russia porti circa mille euro. Inoltre il turista spende altri soldi per merci e servizi. «Noi siamo interessati a che questa persona venga in Russia, perché da lui noi potremmo senza dubbio ricavare ben altre cifre rispetto al costo del suo visto» – ha detto il funzionario.

Ricordiamo che nella primavera dello scorso anno il capo dell'Agenzia russa per il turismo aveva promosso un'iniziativa per abbassare il costo d'ingresso in Russia per gli ospiti stranieri a 20-30 euro allo scopo di far aumentare il flusso dei viaggiatori.

A tutt'oggi, invece, per i turisti stranieri in gruppi organizzati il visto russo costa dai 60 agli 80 euro, per i turisti individuali dagli 80 ai 100.

Mosca, Zoja Oskolkova

