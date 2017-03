In Finlandia uscirà un cartone animato sul presidente della Russia

Pubblicazioni del 03/07/17

In Finlandia è in fase di lavorazione un cartone animato uno dei cui protagonisti è il presidente della Russia Vladimir Putin. Il film d'animazione è girato dalla regista Katariina Lillqvist e dal designer Juho Juntunen. Il progetto è in parte finanziato dal Fondo culturale della Finlandia.

I creatori del cartone animato raccontano la storia di un torero che ha perso il lavoro. Il presidente russo nel film fa la parte di un tipo che vuole diventare il protagonista della corrida. «Adesso faremo un pupazzo che raffigura Putin. Sarà vestito con un costume da torero che gli va grande» – ha raccontato la Lillqvist con un sorriso.

Il progetto, con un sottinteso politico, è stato pensato dai disegnatori di cartoni animati finlandesi insieme a dei designer catalani, riferiscono i media finlandesi. Come ha spiegato la Lillqvist, tale argomento è stato scelto poiché, in primo luogo, gli spagnoli hanno opinioni controverse riguardo alle ville possedute dai russi nel loro paese e ne discutono animatamente tra loro. L'altro tema molto discusso in Spagna è il divieto delle corride, introdotto cinque anni fa in Catalogna.

Katariina Lillqvist, che in precedenza si è occupata di soggetti storici legati alla guerra, ritiene che il nuovo cartone animato sia un progetto interessante e satirico. La regista, insieme al designer Juho Juntunen, ha anche intenzione di pubblicare un libro di fumetti con lo stesso soggetto.

Ricordiamo che non è la prima volta che Vladimir Putin diventa il protagonista di fumetti e cartoni animati. Nel 2010, per esempio, era stato girato un cartone animato russo della serie «Personalità animate», che mostrava in maniera caricaturale il primo ministro Putin e l'allora presidente Dmitrij Medvedev che cantavano stornelli. L'anno seguente Putin, in coppia col suo aiutante Medvedev, è ricomparso nel ruolo di supereroe in un fumetto sarcastico che è girato in Internet.

Helsinki, Zoja Oskolkova

