Alle navi russe è stato permesso di attraccare nei porti delle Filippine

Pubblicazioni del 03/24/17

Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha dato il permesso alle navi militari russe di entrare liberamente nelle acque territoriali del paese e anche di attraccare nei porti della repubblica. Le stesse regole varranno anche per la flotta cinese.

Nel corso di un briefing a Manila il leader delle Filippine ha sottolineato che le navi della flotta russa per entrare in un porto del paese non devono fare altro che avvisare delle proprie intenzioni le autorità militari locali e i dicasteri degli Esteri, riporta l'agenzia Bloomberg.

Duterte ha inoltre ribadito che si aspetta la protezione della Federazione russa e vede nello stato russo un forte alleato e difensore delle Filippine.

Con i rappresentanti della flotta militare russa il presidente delle Filippine ha fatto conoscenza all'inizio di gennaio, quando la nave antisommergibile «Admiral Tribuc» e la petroliera «Boris Butoma» sono attraccate nel porto di Manila per fare rifornimento di provviste.

Manila, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»