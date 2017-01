Gli apparati di sicurezza russi riceveranno nuove armi per sparare sott'acqua

Pubblicazioni del 01/11/17

Gli apparati di sicurezza russi dal 2018 riceveranno in dotazione dei nuovi mitra predisposti per sparare sott'acqua e all'asciutto. Ne ha dato notizia l'azienda statale «Rostech».

La prima presentazione all'estero del mitra subacqueo russo si è tenuta nel febbraio 2015 a un'esposizione ad Abu-Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. La nuova arma da fuoco è in grado di sparare sia cartucce speciali per uso subacqueo sia cartucce comuni calibro 5,45, utilizzando il caricatore standard dei kalašnikov. Questo permette ai sub di usare la stessa arma a terra e sott'acqua.

All'ufficio centrale di ricerca e costruzione di armi sportive e da caccia hanno dichiarato che al momento sono stati siglati dei contratti per la fornitura del nuovo mitra con il ministero della Difesa della Federazione russa, l'FSB, la Guardia nazionale russa e il ministero degli Interni. A partire dal prossimo anno verrà già avviata la produzione in serie.

Aggiungiamo che il mitra subacqueo è in grado di sparare colpi singoli, serie da tre colpi o in regime a fuoco continuo. Esso è anche dotato di un lanciagranate predisposto solo per l'uso in superficie. L'utilizzo di questo mitra consente ai combattenti subacquei di portarsi dietro una sola arma, mentre prima, durante le missioni, erano costretti a prendere con sé sia il mitra subacqueo che quello comune.

Mosca, Zoja Oskolkova

