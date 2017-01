L'asteroide Vesta si sta avvicinando alla Terra (FOTO) / Il suo diametro è di 576 km

Pubblicazioni del 01/18/17

Il 18 gennaio l'asteroide Vesta si avvicinerà alla Terra, raggiungendone la distanza minima. Esso sarà il più luminoso del 2017, poiché si troverà in opposizione al Sole, hanno raccontato all'ufficio stampa del Planetario di Mosca.

Al Planetario hanno anche fatto notare che Vesta è il secondo corpo celeste più massivo nella Fascia principale tra Marte e Giove. Questo asteroide fu scoperto il 29 marzo 1807 da Heinrich Olbers. Fu così chiamato in onore di Vesta, la dea romana della casa e del focolare domestico.

Il periodo di rotazione di Vesta intorno al Sole è pari a 3,63 anni. Vesta è l'asteroide più luminoso. È l'unico asteroide che in una notte chiara è visibile a occhio nudo dalla Terra grazie alla luminescenza della sua superficie, alla sua dimensione di 576 km di diametro e al fatto che può avvicinarsi alla Terra a una distanza di solo 177 milioni di km.

Il 18 gennaio Vesta si verrà a trovare alla distanza di circa 229 km dalla Terra. La brillantezza di Vesta nel periodo di opposizione raggiunge i 6,2 m (magnitudine stellare), tanto che in presenza di condizioni atmosferiche favorevoli (cielo limpido senza nuvole) è possibile osservare l'asteroide a occhio nudo.

Ricordiamo che con il termine opposizione viene definita la posizione di un corpo celeste, quando la Terra si trova tra il Sole e questo corpo celeste. Durante l'opposizione il corpo celeste interseca il meridiano celeste a mezzanotte, disponendosi più vicino alla Terra e manifestando la massima brillantezza. I momenti di opposizione sono i migliori per l'osservazione dei pianeti esterni (da Marte a Nettuno) e della maggior parte degli asteroidi, in quanto in quel momento il pianeta o l'asteroide si trova alla distanza minima dalla Terra e il suo disco è totalmente illuminato dal Sole.

Mosca, Ivan Gridin

