Scienziati siberiani usano la chimica quantistica per la lotta con gli insetti

Pubblicazioni del 01/18/17

Gli scienziati di Krasnojarsk utilizzano la chimica quantistica per perfezionare le consuete trappole a feromoni per gli insetti parassiti.

Attualmente il metodo di lotta con gli insetti infestanti con l'utilizzo di trappole a feromoni è il meno dannoso per l'ambiente e viene adottato in Siberia per la protezione delle foreste.

Il principio del funzionamento della trappola consiste nell'applicare sulla sua superficie interna una speciale colla impregnata di feromoni. Gli insetti sentono l'odore a grande distanza, si precipitano verso la trappola e vi rimangono appiccicati.

La difficoltà consiste nel fatto che per ogni tipo di infestante bisogna selezionare l'odore specifico che attrae proprio quell'insetto, e inoltre dev'essere abbastanza resistente. Gli scienziati devono tener conto di tutte le caratteristiche delle molecole dei feromoni che regolano il comportamento della specie, per questo gli scienziati russi utilizzano i metodi di ricerca della chimica quantistica, che permettono di sostituire con le simulazioni al computer i costosi esperimenti in laboratorio o in natura.

Nel corso del 2017 e del 2018, gli scienziati di Krasnojarsk continueranno a effettuare delle simulazioni delle reazioni chimiche delle molecole dei feromoni con le sostanze che compongono l'aria dei boschi, dopodiché i risultati della ricerca verranno usati per la lotta contro gli insetti infestanti nella pratica.

Krasnojarsk, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»