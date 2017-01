Scienziati siberiani sono riusciti a «catturare» il gene della depressione

Pubblicazioni del 01/18/17

All'Istituto di citologia e genetica dell'Accademia russa delle scienze a Novosibirsk è stato scoperto il gene responsabile dell'origine e dello sviluppo della depressione. Durante la ricerca, sono stati analizzati i dati di circa duemila persone.

Gli scienziati russi sono riusciti a identificare il gene che contribuisce al controllo della depressione. Dopodiché i ricercatori olandesi del centro «Erasmus» hanno confermato il risultato ottenuto su un campione indipendente di persone, a garanzia dell'attendibilità.

Secondo i ricercatori, dal punto d vista della genetica la depressione è una malattia unica. L'apporto del genotipo nello sviluppo della depressione è più o meno lo stesso che nella schizofrenia, ma per la schizofrenia sono già state identificate decine di geni che controllano l'origine e lo sviluppo di questa patologia. Per la depressione invece finora non era stato identificato in modo comprovato alcun gene. Il fatto è legato alla specificità della depressione: è infatti una malattia che si manifesta in maniera multiforme, i pazienti si distinguono per frequenza, gravità e durata degli attacchi. La depressione è inoltre caratterizzata da una complessa architettura genetica. Secondo alcune stime, per identificare i geni responsabili della depressione bisogna esaminare più di 50 mila persone.

Gli scienziati siberiani hanno spiegato di non aver analizzato ciascuna variante genetica separatamente, ma di «aver preso il gene nel suo insieme e di aver studiato i genotipi di tutte le varianti contemporaneamente». In più loro hanno analizzato solamente le varianti genetiche che mutano la struttura della proteina corrispondente. I ricercatori hanno inoltre studiato non tanto la diagnosi della presenza o meno della depressione, ma si sono concentrati sui cosiddetti sintomi depressivi.

Per individuare tali sintomi esistono degli speciali questionari. Analizzando le risposte, è possibile valutare il livello di predisposizione alla depressione di una persona o il livello di gravità, quando la patologia si è già manifestata. Questa scheda può essere utilizzata per tutte le persone, anche per quelle sane, per migliorare il quadro informativo.

Novosibirsk, Zoja Berezina

