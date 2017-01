La Russia presenta un nuovissimo caccia entro fine gennaio (VIDEO) / Le prove di stato sono programmate per febbraio

Pubblicazioni del 01/19/17

La United Aircraft Corporation (UAC) e la casa russa produttrice di aeroplani militari MiG alla fine di gennaio presenteranno ufficialmente il nuovissimo caccia leggero MiG-35.

È stato inoltre annunciato che già a inizio febbraio la macchina da guerra multifunzionale, in grado di centrare in modo parimenti efficace obiettivi terrestri e aerei, verrà consegnata per effettuare le prove di stato. Lo scrive il giornale «Izvestija» rifacendosi a fonti del settore aeronautico e del ministero della Difesa della Russia.

la costruzione dei primi due MiG-35 sperimentali è stata portata a termine lo scorso anno. Il 24 ottobre l'aeromobile ha compiuto il suo primo volo. Con una lunghezza di 17 metri e un peso al decollo di 23 tonnellate, il «trentacinquesimo» è in grado di raggiungere una velocità di più di 2.500 km/h e ha un'autonomia di volo di circa 3.000 km. Il caccia può trasportare fino a sette tonnellate di armamenti di vario tipo, compresi missili terra-aria, terra-superficie e bombe telecomandate.

Il caccia odierno è un aeromobile a due posti, creato sulla base dell'aereo di bordo MiG-29KUB. Sul nuovo aereo non ci sono il gancio di coda che si aggancia al cavo d'arresto sul ponte della portaerei e le ali ripiegabili. In compenso il MiG-35 è dotato di un radiolocalizzatore con un sistema di antenne in fase capace di localizzare aerei, elicotteri e droni nemici a più di 300 km di distanza.

Entro il 2020 il ministero della Difesa della Russia ha in programma di comprare 30 caccia MiG-35.

Mosca, Ivan Gridin

