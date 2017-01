In Ucraina nasce bambino da tre genitori

Pubblicazioni del 01/19/17

In Ucraina è nato un bambino con il DNA di tre persone. Si tratta del primo caso al mondo di concepimento di questo tipo.

Da rilevare il fatto che la donna di 34 anni non riusciva a rimanere incinta da 15 anni. Questa tecnologia ‒ inventata in Gran Bretagna all'inizio degli anni Duemila ‒ prevede il trapianto del mitocondrio dalla donna donatrice (anonima) nell'ovolo della madre. Lo riferisce la pubblicazione ucraina «Vesti Ukraina».

In conclusione si è ottenuta un'ovocellula che aveva una combinazione genetica del DNA nucleare della madre e del padre (all'incirca 25 mila geni) e del DNA citoplasmatico della donatrice (37 geni); in pratica il bambino ha tre genitori. La presenza del DNA di tre persone è stata confermata dalle analisi effettuate sul bambino nel corso della gravidanza nei laboratori ucraini e tedeschi.

Tale metodo di concepimento non è attualmente previsto dalla legge ucraina. Nella clinica hanno sottolineato che la procedura era gratuita, poiché la donna si è sottoposta volontariamente all'esperimento. Questo metodo non è consigliabile per le donne oltre i 37 anni che non sono in grado di sviluppare embrioni.

Per la prima volta la tecnica di concepimento di un bambino con tre DNA è stata utilizzata in Messico, in una famiglia proveniente dalla Giordania, nell'aprile del 2016. Tuttavia in quel caso furono interessati ovuli non fecondati.

Kiev, Zoja Oskolkova

