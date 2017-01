Viaggiatore russo alla conquista della fossa delle Marianne

Pubblicazioni del 01/27/17

Il noto viaggiatore russo Fëdor Konjuchov, in coppia con l'oceanologo Artur Čilingarov, si appresta a compiere un'immersione sul fondo della più profonda fossa oceanica. L'impresa è prevista per il 2018.

«Ci caleremo nella fossa delle Marianne in batiscafo a scopo scientifico, per prelevare campioni di suolo dal suo fondale. In quel luogo vengono in contatto due placche tettoniche. Finora nessuno è mai riuscito a farlo» ‒ ha raccontato Konjuchov.

Quando raggiungeranno il fondo, Čilingarov ha intenzione di metterci la bandiera russa, mentre Konjuchov una croce ortodossa di pietra. Da quanto racconta il viaggiatore e sacerdote a tempo perso, la croce ‒ di 80 cm d'altezza e di 60 kg di peso ‒ verrà fabbricata da un celebre orafo.

La fabbricazione degli elementi del batiscafo è invece affidata agli specialisti dei Cantieri del Baltico di San Pietroburgo e a degli scienziati moscoviti. L'apparecchio dev'essere in grado di resistere a una pressione di più di 1.100 atmosfere. Il tempo previsto d'immersione è di otto ore.

La fossa delle Marianne si trova nella zona occidentale dell'oceano Pacifico. La sua profondità massima è di 11.030 metri.

Mosca, Zoja Oskolkova

