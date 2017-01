In Russia per la prima volta nella storia ha smesso di crescere il pubblico on-line / Per accedere alla rete i russi preferiscono i telefoni cellulari

Pubblicazioni del 01/30/17

Nel 2016 il pubblico russo di Internet non ha fatto registrare una crescita. Del resto, secondo gli esperti, la quantità cede il passo alla qualità: i russi passano più tempo di prima nel World Wide Web, preferendo però utilizzare per l'accesso in rete i dispositivi mobili piuttosto che i computer fissi.

Attualmente 84 milioni di russi hanno accesso alla rete, vale a dire il 70,4% della popolazione adulta del paese, dati comparabili con quelli del 2015, riporta «Kommersant». Una lieve crescita era stata riscontrata nel 2014, dovuta all'aumento della domanda di dispositivi digitali. I consumatori, infatti, per liberarsi dei rubli che perdevano valore li investivano in tecnologia.

Molti cittadini della Federazione russa scelgono come dispositivo principale per accedere alla rete lo Smartphone. Lo confermano anche i dati delle vendite, poiché la maggior parte degli apparecchi acquistati dai russi ha uno schermo grande e un processore potente e inoltre supporta la connessione ad alta velocità.

Gli operatori russi del mercato dei giochi in Internet ritengono che anche la crescita in questo settore sia possibile, ma soprattutto nell'ambito dei dispositivi portatili. Secondo le stime degli esperti, metà del traffico on-line in Russia avviene sui dispositivi mobili, per questo l'adattamento delle risorse di rete al formato per dispositivi mobili sta diventando una parte importante del business.

Inoltre il livello di diffusione non è una caratteristica universale, poiché non tiene conto, ad esempio, del tempo trascorso in rete, della qualità delle visite ai siti e anche del volume del traffico. L'analisi di questi indicatori fa capire come l'utilizzo di Internet in Russia stia crescendo in termini di qualità.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»