In Russia presentata la nuova moto «Volk» (FOTO) / Al progetto ha lavorato un designer italiano

Pubblicazioni del 02/06/17

In Internet sono comparse le fotografie della nuovissima moto «Volk» (Lupo) di progettazione russo-italiana. Il leader del celebre moto club russo «Lupi della notte» e ispiratore del progetto Aleksandr Zaldostanov (detto Chirurgo) è convinto che la moto «Volk» sarà il primo apporto a una nuova era dell'industria automobilistica russa.

Secondo il biker, l'idea della creazione della moto «Volk» è nata molti anni fa. La Russia è una grande potenza, che produce aerei, carri armati e navi militari all'avanguardia. Per questo non è possibile che gli specialisti russi non abbiano saputo creare e mettere in circolazione un'automobile o una moto all'altezza.

Chirurgo ha ammesso che la «Volk» non è certamente ancora un' Harley-Davidson, ma non è neanche più una «Ural» o una «Dnepr» di fabbricazione sovietica. «Le aspettative non sono state deluse, questa è una moto russa, potente, moderna e all'avanguardia sotto molti aspetti. Sono convinto che possa rappresentare degnamente la Russia e fare concorrenza alle sue compagne di classe straniere» ­– ha affermato Zaldostanov.

Le prime fasi di progettazione si sono svolte alla fabbrica «Poršen'". Ma presto gli specialisti russi sono stati affiancati da alcuni loro colleghi italiani. Il design è stato affidato a Giovanni Caporella. Nel complesso per mettere a punto la nuova moto ci sono voluti circa 10 mesi.

Secondo le caratteristiche tecniche ufficiali, la «Volk» ha un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Si prevede che la moto venga messa in vendita con sei diverse dotazioni. Il suo prezzo base è di 4 mila euro.

Per il momento non è chiaro quando e dove prenderà il via la produzione in serie della moto. È probabile che questo avvenga quando si sarà trovato un investitore. Presumibilmente la «Volk» verrà prodotta in un'azienda russa.

Mosca, Zoja Oskolkova

