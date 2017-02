Le forze speciali russe vengono dotate di una «seconda pelle» / Per i militari sono stati approntati degli speciali completi termici

Pubblicazioni del 02/06/17

Gli agenti delle forze speciali dell'FSB della Russia e della Guardia nazionale russa sono stati dotati di abbigliamento termico speciale di produzione russa. Il completo «Fantom» mantiene condizioni confortevoli a una temperatura esterna che va dai -50 ai 30 gradi. Per la sua messa a punto e produzione il governo della Federazione russa ha stanziato circa mezzo milione di euro.

I speciali capi d'abbigliamento termico ventilano il corpo dei soldati in movimento e mantengono il caldo da fermi. Inoltre compensano la perdita di energia in caso di prolungati sforzi fisici. Il completo ha superato le prove di collaudo all'interno delle forze speciali dell'FSB.

Il normale abbigliamento termico fa evaporare il sudore generato con il movimento. Il corpo in questo caso o si surriscalda oppure, al contrario, se si ferma a lungo si raggela. Nel nuovo completo, grazie a un sistema innovativo d'intessitura, nelle zone della schiena, del petto, delle spalle e dei gomiti si crea un microclima ottimale. Quando fa freddo, «Fantom» ridistribuisce l'energia prodotta in degli speciali vani areati. Quando fa caldo, il sistema raccoglie il sudore in degli appositi canali attraverso i quali viene rapidamente condotto nelle zone di traspirazione. Per questo all'interno del completo termico si mantiene sempre una temperatura confortevole per il corpo di 37 gradi.

Fino a poco tempo fa analoghi capi d'abbigliamento termico venivano prodotti soltanto dalla ditta italo-svizzera X-bionics. I suoi completi vengono ampiamente acquistati dai servizi speciali dei principali paesi del mondo.

Attualmente «Fantom» ­­– riferisce il giornale «Izvestija» – viene già distribuito in maniera organica agli agenti dei servizi speciali dell'FSB, del comando delle forze speciali del ministero degli Interni e dei reparti delle altre strutture militari russe.

Mosca, Zoja Oskolkova

