Il dominio .RU è tra dieci più popolari del mondo

Pubblicazioni del 02/08/17

Nel 2016 il dominio .RU, tradizionalmente utilizzato in Russia, è diventato uno dei più popolari nello spazio informatico mondiale.

I media russi riferiscono che i nomi a dominio .RU hanno conquistato la nona posizione nella classifica globale dei domini. Mentre i domini .РФ (RF, Federazione russa), a loro volta, sono i primi tra i nomi a dominio scritti con i caratteri degli alfabeti nazionali. Del resto, in questo settore la Russia sta per essere raggiunta dalla Cina, poiché la quantità di utenti Internet che vivono in quel paese è incommensurabilmente superiore.

Al primo posto del ranking delle zone di dominio c'è l'irremovibile .COM. Proprio in questa zona si trovano le risorse dello spazio Internet più popolari al mondo: il motore di ricerca Google, il social network Facebook e il video hosting YouTube.

Dietro a .COM si sono piazzati .NET, .DE e .UK. Nella top 10 vi sono inoltre i domini .CN, .INFO e .UE.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»