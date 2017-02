In Russia potrebbero comparire autobus con pilota automatico (VIDEO)

Pubblicazioni del 02/10/17

In Russia potrebbero presto circolare autobus con pilota automatico. Per realizzare il relativo progetto il consorzio di compagnie Volgabus riceverà un finanziamento statale di più di 3 milioni di euro.

Secondo il direttore generale di Volgabus Aleksej Bakulin, parte delle risorse consisterà in un finanziamento statale a fondo perduto, ma la compagnia stessa dovrà metterci la parte rimanente. «Noi costruiremo alcuni prototipi di sistema di pilota automatico, che saranno integrati nella piattaforma modulare di trasporto Matrёshka» – ha spiegato Bakulin.

L'autobus Matrёshka sarà privo dell'autista e potrà trasportare un massimo di 12 persone su una distanza di 130 km. Lo riporta il sito dell'Agenzia per le iniziative strategiche. Si mette anche in evidenza che tale tecnologia può essere adattata a qualunque mezzo di trasporto dotato della necessaria apparecchiatura di base.

Aggiungiamo che l'estate dello scorso anno il vicepremier della Federazione russa Arkadij Dvorkovič aveva comunicato, nell'ambito del Forum urbanistico di Mosca, che in Russia si ha intenzione di cominciare a utilizzare gli autobus con pilota automatico in occasione dei mondiali di calcio del 2018. Il progetto del mezzo di trasporto con pilota automatico, in grado di orientarsi in mezzo al traffico, era stato presentato due settimane prima.

Mosca, Zoja Oskolkova

