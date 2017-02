Turisti potranno andare nello spazio su una navicella russa per 250 mila euro

Pubblicazioni del 02/17/17

Il costo di un biglietto per un volo turistico nello spazio sulla prima navicella suborbitale riutilizzabile russa è all'incirca di 200-250 mila euro, anche se potrebbe subire delle variazioni.

Come hanno raccontato ai media russi all'agenzia «KosmoKurs», nel 2018 verrà effettuato il primo volo di prova di turismo cosmico, dopodiché si comincerà a mettere in vendita i biglietti. Il costo totale del progetto è stimato in 150 milioni di euro. I soldi sono stati messi da un investitore privato russo. Non è inoltre escluso che per il primo volo vengano invitati attori, politici e altre personalità di spicco.

Le escursioni spaziali avverranno a un'altezza di 180-220 km sopra la superficie della Terra. L'altezza dell'orbita terrestre bassa va dai 160 ai 2.000 km. Quasi tutti i voli cosmici dell'uomo sono avvenuti in questa fascia, oppure erano suborbitali.

Il primo volto è fissato per il 2020. Si prevede che il viaggio duri 15 minuti, dei quali soltanto 5-6 trascorsi in assenza di peso. I passeggeri (un gruppo di sei turisti) staranno in una cabina di 30 metri cubi. Il permesso di salire a bordo della navicella lo avranno solo dopo tre giorni di addestramento e un'apposita visita medica.

L'estate dello scorso anno, il capo della corporation statale «Roskosmos» Igor' Komarov aveva dichiarato che il costo di un volo orbitale per un turista sarebbe potuto costare dai 30 ai 40 milioni di dollari. Secondo lui, esisterebbe una lista di persone abbienti che desiderano andare nello spazio. Questi potranno però realizzare il proprio sogno solo nel caso che superino i test medici previsti. I viaggiatori devono anche frequentare un corso di preparazione al volo che dura più di un anno.

A tutt'oggi nel cosmo sono andati sette viaggiatori in tutto. Il primo tra loro è stato l'imprenditore americano Dennis Tito. A bordo della navicella spaziale russa «Sojuz» Tito si è diretto sulla Stazione spaziale internazionale il 28 aprile 2001. Il volo si è concluso il 6 maggio.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»