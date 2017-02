Chirurgo russo per la prima volta asporterà un tumore con l'aiuto di occhiali 3D

Pubblicazioni del 02/17/17

Per la prima volta negli Urali verrà eseguita un'operazione di asportazione di una neoplasia durante la quale il chirurgo si servirà di speciali occhiali 3D.

Come scrivono i media russi, tali operazioni verranno eseguite nell'ambito di un seminario pratico-scientifico a Ekaterinburg. Il medico opererà con degli occhiali che gli permetteranno di vedere le immagini in formato 3D.

In precedenza i chirurghi potevano vedere soltanto immagini piatte, cosa che rendeva più difficile l'orientamento e la comprensione della profondità di penetrazione degli strumenti operatori, mentre le immagini tridimensionali facilitano i movimenti e consentono di asportare tutto il tumore senza residui, riducendo i rischi di possibili complicazioni nel corso dell'intervento.

Le operazioni verranno eseguite per via laparoscopica, e il chirurgo potrà seguire tutti i suoi movimenti su un monitor. Le immagini sullo schermo danno la possibilità di «esaminare» dettagliatamente la zona dell'intervento chirurgico in modo altrettanto distinto che durante un'operazione addominale aperta, forse anche meglio, in quanto le immagini si possono ingrandire come al microscopio e analizzare da diverse angolature.

Al seminario interverranno i più eminenti urologi di tutta la Russia. Inoltre i medici di altre regioni della Russia potranno seguire le operazioni on-line.

Ekaterinburg, Zoja Oskolkova

