Geologi equiparano un giacimento in Jacuzia alle riserve auree e valutarie della Russia

Pubblicazioni del 02/27/17

I ricercatori dell'Accademia russa delle scienze di Novosibirsk hanno stimato il valore del più grande giacimento del mondo di niobio (una terra rara) di «Tomtor» in 300 miliardi di dollari, cifra paragonabile alle riserve auree e valutarie della Banca centrale della Russia. Per ora è stato completamente esplorato solo uno dei tre tronconi del giacimento. Nel complesso il valore delle riserve minerali della Jacuzia potrebbe arrivare a un trilione di dollari.

I geologi hanno esplorato le risorse del giacimento «Tomtor» nel nord-ovest della Jacuzia. Questo troncone, secondo le stime della spedizione, contiene 75 milioni di tonnellate di niobio, 153 milioni di tonnellate di altre terre rare e due milioni di tonnellate di fosforo.

Gli scienziati siberiani assicurano che le riserve del troncone esplorato, chiamato «Burannyj», hanno un valore di circa 300 miliardi di dollari. Essi hanno iniziato l'esplorazione geologica dei due nuovi tronconi del giacimento, e dalle stime preliminari il valore complessivo salirebbe a un trilione di dollari. Tuttavia gli specialisti mettono in guardia che senza un finanziamento a lungo termine delle opere d'esplorazione per le compagnie non sarà possibile dare il via allo sfruttamento del giacimento.

Attualmente l'industria ad elevata tecnologia necessita in Russia di 1.200 tonnellate di metalli rari all'anno, ma entro il 2025 tale fabbisogno potrebbe crescere a 18-20 mila tonnellate. Le compagnie estrattive sono restie a lavorare a nuovi giacimenti a causa degli alti rischi: poco guadagno, minerali difficili, assenza di infrastrutture.

Il giacimento «Tomtor» è considerato il più grande del mondo per le riserve di niobio. Le leghe di questo metallo raro vengono utilizzate per la creazione dei tubi per il combustile nucleare per i propulsori a reazione i quali, a loro volta, dovrebbero consentire di effettuare una spedizione spaziale su Marte.

Novosibirsk, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»