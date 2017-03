A Mosca chirurghi asportano a un paziente quattro organi malati in una volta sola

Pubblicazioni del 03/06/17

Nella clinica dell'Università statale di Mosca è stata eseguita un'operazione molto rara. Un uomo di 61 anni aveva una diagnosi gravissima: tre tipi di malattia oncologica in un colpo solo (cancro del rene, cancro della prostata e cancro dell'intestino crasso). In tutti e tre i casi si trattava di cancro al terzo stadio. I chirurghi hanno dovuto asportare al paziente quattro organi.

L'operazione è durata tre ore. È stata effettuata in laparoscopia, ossia attraverso piccole incisioni nella cavità addominale, senza tagli di grandi dimensioni. Al paziente sono stati asportati il rene sinistro, parte dell'intestino crasso, la vescica biliare e la prostata.

Come riferisce il chirurgo Michail Agapov, che ha preso parte all'operazione, di casi simili nella pratica medica se ne sono registrati molto raramente. In Russia non risulta che si siano mai effettuati interventi di questo genere. Un caso in cui in una volta sola sono stati asportati tre organi per una malattia oncologica si è verificato in Italia nel 2009. Nei materiali dell'Istituto nazionale di ricerca della Norvegia si dice che su 1.620 pazienti oncologici che sono stati operati solo lo 0,2% ha subito un'asportazione tripla.

Come affermano gli specialisti, con lo sviluppo delle tecnologie operatorie i medici possono ora affrontare in tutt'altro modo le diagnosi di una certa gravità. Se prima a questi malati veniva soltanto eliminata la sindrome del dolore e si cercava di alleviargli la vita, oggi i pazienti con formazioni cancerogene plurime hanno delle chance di guarigione definitiva.

Mosca, Zoja Oskolkova

