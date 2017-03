In Russia è stato indetto un concorso per cosmonauti

Pubblicazioni del 03/15/17

Alla Roskosmos hanno indetto un nuovo concorso per l'assunzione di cosmonauti. I candidati devono essere cittadini russi con titolo universitario e non avere più di 35 anni.

«Avendo in previsione la creazione di nuovi mezzi orbitali, come la navicella spaziale «Federazione», abbiamo bisogno di cominciare a preparare dei cosmonauti. La selezione prenderà il via il 14 marzo e si protrarrà fino alla fine dell'anno. Alla fine di dicembre sono previsti gli esiti. Ci servono sei-otto cosmonauti» – ha raccontato il rappresentante della Roskosmos.

Secondo il direttore esecutivo dei programmi di volo della Roskosmos Sergej Krikalev, il sesso e il colore della pelle dei candidati non hanno alcuna importanza nella selezione e il requisito fondamentale sarà la loro qualifica.

Il concorso si svolgerà in alcune fasi: la selezione per titolo di studi e idoneità professionale, le visite mediche, la valutazione delle attitudini psicologiche, il test di preparazione fisica. Nella selezione avranno la priorità coloro che hanno già fatto esperienza nell'industria aeronautica e aerospaziale della Russia

L'ultimo concorso per l'assunzione di cosmonauti si era tenuto nel 2012. Attualmente nella squadra si contano 30 persone, delle quali 14 non sono mai state nel cosmo.

Mosca, Zoja Oskolkova

