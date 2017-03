Le scuole russe potranno bloccare la connessione dei cellulari durante gli esami

Pubblicazioni del 03/15/17

La Commissione statale per le radiofrequenze sta per rilasciare i permessi per l'installazione nelle scuole russe dei cosiddetti «silenziatori» (dispositivi di blocco) del segnale radio durante lo svolgimento degli esami.

In precedenza l'Autorità di controllo nella sfera dell'istruzione e della scienza aveva stabilito che i luoghi di svolgimento degli esami avrebbero potuto essere forniti di «silenziatori», ma la relativa risoluzione era rimasta alla discrezionalità delle autorità regionali. Dai dati degli operatori telefonici risulta che in alcune regioni i dispositivi potrebbero essere stati installati, ma che non si è riusciti a coprire tutto il territorio nazionale.

Gli operatori di telefonia cellulare esprimono il timore che in seguito all'utilizzo su vasta scala dei silenziatori in tutte le scuole potrebbe contemporaneamente peggiorare la qualità generale del servizio di rete. Silenziare il segnale solamente dentro gli edifici scolastici è problematico. Il collegamento potrebbe sparire anche negli edifici che si trovano nelle vicinanze delle scuole. Per il fatto poi che gli esami durano più di un giorno gli operatori potrebbero subire delle perdite e gli abitanti locali, oltre agli altri disagi, rischierebbero di non poter chiamare i servizi di soccorso in caso di necessità.

I membri della commissione statale dicono al contrario che non dovrebbero sorgere particolari problemi in quanto su questo argomento ci stanno lavorando da molti anni e i test più recenti hanno dimostrato che oltre i confini delle scuole le emissioni dei dispositivi di blocco del segnale non superano il livello delle emissioni delle torri degli operatori telefonici.

Secondo le stime degli esperti nell'estate 2017 in Russia funzioneranno più di 5.500 punti di svolgimento degli esami.

Mosca, Ivan Gridin

© 2017, «New Day – Italia»