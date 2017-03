In Russia elaborato un nuovo metodo per diagnosticare le malattie dei neonati

Pubblicazioni del 03/16/17

Un nuovo metodo per diagnosticare le malattie dei neonati è stato inventato da un gruppo di scienziati russi. Presto si potrà analizzare lo stato di salute dei bambini nati prematuri senza metodi invasivi per l'organismo, attraverso l'aria che espirano.

Secondo gli specialisti, i bambini che nascono due mesi prima del previsto hanno un elevato rischio di sviluppare malattie banali, che per loro possono risultare mortali. Il monitoraggio dell'aria espirata, per cui con l'ausilio di uno spettrometro di massa si analizzano le molecole e i processi in corso nell'organismo, permetterà di capire se una malattia ha cominciato a svilupparsi e a intervenire per tempo.

Questo vale soprattutto per i piccoli che a causa della loro ridotta massa corporea vengono messi nelle incubatrici neonatali, nelle quali vengono ricreate le condizioni per loro più favorevoli. D'ora in poi si potrà monitorare la loro salute a distanza.

«È un settore che si sta sviluppando in tutto il mondo, molti scienziati e medici capiscono che si sta andando in questa direzione» – sottolineano i ricercatori. «Noi ci occupiamo delle stesse ricerche dei nostri partner stranieri, che sono nostri concorrenti. I nuovi metodi dovrebbero essere pronti tra 5-10 anni. Se non implementiamo la tecnologia russa, saremo costretti ad assorbire la produzione delle compagnie farmaceutiche occidentali».

Al nuovo metodo diagnostico è stato conferito il premio del governo di Mosca per i giovani scienziati. Il proseguimento del lavoro dipenderà però dai finanziamenti.

Mosca, Zoja Oskolkova

