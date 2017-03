Scienziati creano un robot per la ricerca di extraterrestri (VIDEO)

Pubblicazioni del 03/17/17

Sul canale ufficiale YouTube della NASA è comparso un video con un robot predisposto per la ricerca della vita extraterrestre. L'androide compatto si pensa di utilizzarlo su Marte o sul satellite di Giove Europa.

Il robot, con il buffo nome PUFFER (Pop-Up Flat Folding Explorer Robots), è molto mobile ed è in grado di superare diversi ostacoli. Si distingue inoltre per le sue misure ridotte e per la sua struttura smontabile, grazie alla quale può venir trasportato da astromobili di maggiori dimensioni.

Ricordiamo che alla fine di febbraio gli scienziati della NASA hanno annunciato di aver scoperto sette pianeti simili alla Terra nella costellazione dell'Aquario, sei dei quali si trovano entro i limiti della «zona della vita». Si suppone che su di essi ci possano essere acqua e atmosfera densa e non si esclude neanche la possibilità che vi si possano trovare forme viventi.

