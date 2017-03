Scienziati cinesi individuano il gruppo sanguigno in due minuti / Questo metodo ultrarapido potrà essere d'aiuto a militari e soccorritori

Pubblicazioni del 03/22/17

I nanobiologi della Terza università militare di medicina della città cinese di Chongqing hanno elaborato un nuovo metodo per stabilire il gruppo sanguigno e il fattore Rh di una persona. L'analisi non necessita di apparecchiature sofisticate e consente di ottenere il risultato in due minuti.

La sostanza del nuovo metodo sta nel fatto che una certa quantità di liquido del sangue viene applicato a una carina di tornasole. L'azione del reagente cambia il colore della cartina in modo da poter stabilire il gruppo sanguigno a occhio nudo. I risultati dei test sono talmente evidenti da non rendersi necessaria alcuna nozione specialistica, scrive l'edizione cinese «China Daily».

Attualmente i medici utilizzano delle centrifughe laboratoriali per determinare il gruppo sanguigno. Si tratta di un metodo laborioso e che richiede non meno di mezzora. Il nuovo test invece permette di ottenere il risultato in alcuni minuti. I gruppi sanguigni rari richiedono un pochino più di tempo, anche se tutti i test sperimentali non hanno superato i due minuti.

Gli scienziati cinesi hanno effettuato delle prove su 3.500 campioni, individuando correttamente il gruppo sanguigno nel 99,9% dei casi.

Secondo gli inventori, il nuovo metodo potrà essere utilizzato nelle situazioni d'emergenza, oltre che in quelle zone remote dove non ci sono apparecchiature mediche sofisticate, ad esempio nel corso di azioni militari.

Pechino, Aleksej Usov

