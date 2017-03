La flotta russa si è dotata di un drone sottomarino speciale

Pubblicazioni del 03/23/17

La Flotta russa del mar Nero ha ricevuto in dotazione l'apparecchio «Marlin-350», in grado di trovare in profondità oggetti di piccole dimensioni.

Il «Marlin», grazie a una videocamera ad alta risoluzione, un braccio meccanico e un sonar a fascio multiplo, rinviene con facilità a centinaia di metri di profondità anche gli oggetti più piccoli.

Il drone può anche prestare soccorso a una nave finita in secca, esaminando la parte immersa dell'imbarcazione incagliata e suggerendo la traiettoria ottimale per la manovra di recupero.

Il «Marlin» diventerà un aiutante per gli equipaggi dei rimorchiatori e dei palombari di soccorso. Oltre al nuovo apparecchio, a bordo dei rimorchiatori si trova l'attrezzatura da palombaro che consente di operare in contemporanea alla profondità di 100 metri a tre soccorritori di profondità.

Sebastopoli, Anastasija Zuk

