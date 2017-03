Il Sud della Russia verrà disinfestato dalle zanzare / ... per evitare epidemie della febbre Zika

Pubblicazioni del 03/28/17

L'autorità di controllo per la difesa dei diritti dei consumatori e il benessere della popolazione ha intrapreso un complesso di misure per la lotta con le zanzare nella zona costiera del mar Nero al fine di prevenire la comparsa del virus Zika. La campagna di disinfestazione durerà fino a fine stagione, cioè fino a novembre.

Ultimamente in Russia non si sono registrati casi di virus Zika. Ma nonostante questo gli epidemiologi a scopo di prevenzione «hanno dato il via a misure per la lotta con le zanzare nella zona costiera del mar Nero», ha reso noto il direttore sanitario della Federazione russa.

In precedenza all'ente avevano comunicato che il virus Zika può essere portato da diverse specie di zanzare. Nel territorio della Federazione russe le specie potenzialmente pericolose si trovano unicamente nelle regioni con clima subtropicale.

La febbre Zika fu individuata per la prima volta nel 1947 in Uganda. I sintomi di questa malattia sono: temperatura leggermente sopra la norma, brividi, eruzione cutanea, spossatezza; non di rado può però decorrere senz'alcun sintomo. Gli scienziati ritengono che il virus Zika provochi nelle donne incinte alcune anomalie nello sviluppo del feto, la più grave delle quali è considerata la microcefalia, una riduzione significativa delle dimensioni del cranio che può portare alla demenza e a problemi di vista e di udito. In passato epidemie di febbre Zika sono state registrate in Asia, Africa, America del Sud e del Nord e nella regione del Pacifico. L'infezione si trasmette attraverso le punture di zanzara. Sono stati documentati casi di trasmissione del virus Zika anche per via sessuale.

Mosca, Svetlana Petrova

