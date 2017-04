In Russia create otturazioni eterne che proteggono i denti dalla carie

Pubblicazioni del 04/07/17

Gli scienziati russi hanno messo a punto delle otturazioni in grado di proteggere per sempre i denti delle persone dalla carie. Tale effetto è conseguito tramite l'aggiunta di uno speciale nanomateriale.

L'invenzione russa si configura in sostanza come una rivoluzione nel campo della stomatologia. L'additivo antibatterico può essere utilizzato non soltanto per le otturazioni ma anche in altri materiali stomatologici, allungando la durata degli impianti.

Il nanomateriale è costituito da particelle di ossidi di titanio, ferro, zinco e altri metalli. Questo composto permette di uccidere praticamente tutti i batteri conosciuti a causa dei quali si sviluppa la carie. Allo scopo è sufficiente una piccola concentrazione di questo materiale.

Le vecchie otturazioni si rovinano inoltre per la costante azione di acqua, cibo e microbi di ogni genere. Persino i materiali più costosi con il tempo si assottigliano. La nuova nanometodologia permetterà di allungare la «vita» delle otturazioni di molte volte.

Mosca, Zoja Oskolkova

