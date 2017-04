La Russia ha aperto in Brasile una stazione di monitoraggio della spazzatura spaziale

Pubblicazioni del 04/11/17

La spazzatura spaziale potrebbe diventare per il pianeta Terra e i vettori orbitali un problema molto serio, ma al momento non esistono metodi efficaci per contrastarlo.

Per la maggior parte tutto è limitato ai sistemi di monitoraggio degli spostamenti della spazzatura spaziale e ad alcune tecnologie che sono ancora in fase di elaborazione. In compenso esistono già dei sistemi efficaci e all'avanguardia di segnalazione della presenza di oggetti pericolosi. L'ufficio stampa della corporation russa «Roskosmos» fa sapere che una di queste stazioni è stata aperta di recente in Brasile dagli specialisti russi.

Lo scopo principale del sistema automatico di segnalazione di situazioni pericolose nello spazio circumterrestre è quello di monitorare gli spostamenti della spazzatura spaziale, di controllare il suo avvicinamento a vettori che si trovano in orbita e di accompagnare i satelliti cadenti. La stazione di segnalazione automatica è dislocata nel territorio dell'osservatorio di Pico dos Dias.

Oltre a quella avviata di recente, in Brasile verranno aperte altre tre stazioni automatiche di segnalazione di questo tipo. Alla presentazione dedicata all'entrata in funzione della prima stazione c'erano i rappresentanti della corporation statale russa «Roskosmos» e i delegati dell'Agenzia spaziale brasiliana.

Brasilia, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»