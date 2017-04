Creato il primo caffè incolore al mondo

Pubblicazioni del 04/17/17

I fratelli slovacchi David e Adam Nadi hanno inventato un nuovo tipo di caffè in grado di rivoluzionare tutta l'industria della nota bevanda eccitante. La proprietà principale della loro invenzione è l'assoluta trasparenza del caffè. Basta denti ingialliti, promettono ai caffeinomani gli ideatori della sorprendente bevanda.

Il primo caffè incolore del mondo, chiamato «CLR CFF» (o Clear Coffee), ha l'aspetto di una normale acqua in bottiglia. Tuttavia nel sito del prodotto si dice che la bevanda è preparata con i chicchi di caffè Arabica e con acqua d'alta qualità con dei metodi mai utilizzati in precedenza. La tecnica di produzione è però mantenuta segreta.

I creatori del caffè trasparente assicurano che il «CLR CFF» ha un gusto fresco e aromatico, non contiene conservanti, stabilizzatori e dolcificanti. Si consiglia anche di non aggiungere in questo caffè zucchero o latte. Il contenuto di caffeina in una bottiglia è di 100 mg.

La formula ideale del caffè incolore David e Adam Nadi l'hanno ottenuta dopo tre mesi di continui esperimenti, scrive «The Independent». I fratelli l'hanno inventato cercando di risolvere il problema delle macchie giallastre sui denti, ben note a tutti gli amanti di questa bevanda.

Bratislava, Ivan Gridin

