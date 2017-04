La Russia ha mostrato la sua nuova base artica (FOTO)

Pubblicazioni del 04/18/17

Sul sito del ministero della Difesa della Russia è comparsa una sezione dedicata alla base militare «Trifoglio artico», costruita sull'isola Aleksandra dell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe, nel mar Artico. Ai visitatori del sito viene proposta una visita guidata della base con informazioni sulla sua costruzione e sulla vita quotidiana dei militari di stanza in essa.

L'infrastruttura militare della base artica è composta da numerosi edifici speciali oltre che da punti di controllo, garage per i mezzi militari e speciali, un gruppo elettrogeno, magazzini e depositi. Il «Trifoglio artico» è completamente autonomo e la disposizione ottimale degli edifici residenziali e di servizio della base militare garantisce un soggiorno confortevole ai 150 soldati che vi restano per un anno e mezzo.

Nella visita alla base in 3D si evidenzia graficamente come sono costruite e arredate le stanze dei militari, la mensa degli ufficiali, la palestra e il cinema, l'atrio, la biblioteca, la serra e l'unità medica.

I militari riferiscono che il «Trifoglio artico» è l'unica costruzione edilizia al mondo situata all'80° parallelo Nord. La sua superficie è di 14 mila metri quadrati. La base è stata costruita con l'utilizzo di tecnologie innovative di efficienza energetica. Qui per la prima volta è stato utilizzato il principio del piano tecnico, nel quale si trovano tutti i mezzi tecnici che servono comodamente tutte le comunicazioni, anche nella stagione più fredda.

A inizio agosto del 2016, una commissione dell'ONU ha cominciato a studiare la richiesta della Russia di ampliare i confini della sua piattaforma continentale nell'Oceano glaciale artico. La superficie totale del territorio al quale ambisce la Russia è di 1.191.000 km². A conclusione della presentazione della richiesta all'ONU, nel febbraio 2016, era stato comunicato che di regola la commissione emette la sua sentenza in un periodo tra i due e i quattro anni.

A parte del territorio richiesto dalla Russia pretendono però anche il Canada e la Danimarca. Inoltre a differenti zone del fondo dell'Oceano glaciale artico ambiscono anche la Norvegia e gli USA. L'interesse degli stati ai mari del nord è dettato dal fatto che nelle loro viscere sono contenute 83 miliardi di tonnellate di potenziale combustibile.

Oltretutto, in Occidente sospettano che la Russia si appresti a sfruttare, non appena questo sarà possibile, gli ormai probabili cambiamenti climatici che trasformeranno i ghiacci dell'Artide in una importante via marittima che potrebbe garantire al paese vantaggi economici e tattici.

I media ritengono che se fallissero gli accordi sulla piattaforma continentale l'Artide potrebbe diventare un possibile scenario di future guerre. Si mette inoltre in evidenza come Il Cremlino sia assai meglio preparato a un conflitto aperto o alla consueta concorrenza, in quanto Mosca non solo possiede 40 navi rompighiaccio ma sta anche portando avanti dai tempi della guerra fredda la più massiccia colonizzazione militare dell'Artide.

La Russia ha più basi artiche di qualunque altro paese e ne sta costruendo delle nuove, tra cui 13 aerodromi e 10 stazioni radar di difesa antiaerea. Gli USA, per fare un raffronto, non dispongono di tali risorse: essi hanno soltanto due vecchie rompighiaccio non in grado di competere con i mezzi tecnici artici della Federazione russa.

In risposta alla preoccupazione espressa dai rappresentanti dei paesi occidentali sul rafforzamento della presenza militare della Federazione russa nell'Artide le autorità russe insistono sul carattere esclusivamente pacifico della sua attività nella regione e sulla volontà di collaborazione con gli altri paesi. In questo senso il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha invitato a non fare dell'Artide un luogo dei giochi geopolitici dei blocchi militari.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»