Negli Urali è stato fatto un adattatore per trasformare in moto le sedie a rotelle

In un'azienda degli Urali è stato presentato un modello sperimentale di un dispositivo da attaccare alle sedie a rotelle per trasformarle in moto. Questo genere di articoli viene prodotto solo all'estero e spesso gli invalidi russi non se lo possono permettere a causa del prezzo elevato.

I progettisti russi non dicono che per creare l'adattatore si sono basati sull'esperienza dei produttori stranieri. Tra le altre cose hanno studiato perfino i dépliant pubblicitari. Il lavoro è durato in tutto quattro mesi, riferisce il portale locale E1.ru.

L'idea è molto semplice: fare un adattatore dotato di motore elettrico che si possa applicare facilmente a qualunque sedia a rotelle. Alla fine essa si trasforma in una moto in grado persino di superare dei piccoli ostacoli (come i bordi dei marciapiedi) e di andare in salita.

Una sedia a rotelle con una ruota aggiuntiva e il motore può andare fino a 25 km all'ora e percorrere fino a 40 km. La distanza dipende dal peso di una persona. Il motore funziona con una batteria che si ricarica completamente in 4-6 ore.

Per il momento i progettisti hanno presentato un prototipo che è ancora molto lontano dalla messa sul mercato. Per la messa in produzione ci vorranno infatti non meno di due anni. Nel progetto è stato coinvolto anche il ministero dell'Industria della regione.

Il costo del dispositivo non è ancora stato stabilito. L'obiettivo è che non superi i mille euro. Per fare un confronto: una comune sedia a rotelle oggi costa 600-700 euro.

