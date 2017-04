I cani sanno leggere i pensieri del padrone / Lo dicono gli scienziati

Pubblicazioni del 04/26/17

Degli scienziati hanno effettuato una serie di esperimenti che hanno dimostrato la presenza di capacità telepatiche nei cani. Tra tutti gli animali domestici soltanto essi possono stabilire un legame particolare con il padrone che gli permette di leggere i pensieri dell'uomo.

Un gruppo internazionale di scienziati, impegnato a studiare le peculiarità psicologiche dei cani, ha svolto un esperimento nel corso del quale un cane e il suo padrone si trovavano nella stessa stanza con due oggetti uguali davanti a loro; il cane poteva vederli entrambi, mentre l'uomo ne vedeva uno solo, dato che il secondo era nascosto a lui da un panno scuro.

Se il padrone dava all'animale l'ordine di portargli una cosa, il cane gli portava l'oggetto verso il quale guardava l'uomo. Se invece il padrone non guardava gli oggetti, il cane portava una cosa a sua discrezione.

Alla fine dell'esperimento i ricercatori sono giunti alla conclusione che il cane è in grado di indovinare la richiesta del padrone da uno sguardo o da un gesto. L'animale a livello inconscio stabilisce un legame con il suo padrone. I cani hanno acquisito questa facoltà nel corso dell'evoluzione, nel periodo in cui aiutavano gli uomini a cacciare. Si noti bene che gli altri animali domestici non ne sono altrettanto capaci.

Londra, Ivan Gridin

