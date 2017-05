L'appagamento sessuale dura due giorni / Lo dicono gli scienziati

Pubblicazioni del 05/01/17

Un gruppo di scienziati americani ha fatto un esperimento con delle coppie che hanno un rapporto felice e sono arrivati alla conclusione che l'appagamento che fa seguito a un rapporto sessuale dura per due o tre giorni. I ricercatori ritengono che tale meccanismo sia un processo naturale, in quanto per un recupero fisico completo ci vogliono circa due giorni per poter concepire con successo un bambino.

Per due settimane 214 giovani coppie sposate hanno tenuto dei diari intimi nei quali hanno riportato la regolarità dei contatti sessuali e raccontato le proprie sensazioni fisiche ed emotive.

Analizzando i dati ricevuti, gli scienziati hanno constatato che l'appagamento sessuale si mantiene per due o tre giorni. Ed è proprio con tale frequenza che bisognerebbe avere rapporti intimi per raggiungere il massimo del piacere e l'armonia nella relazione con il partner.

Oltretutto, fare sesso con la frequenza di due o tre giorni alla settimana permette ai coniugi di recuperare non solo quelle emotive, ma anche le forze fisiche. Anche perché gli ormoni maschili hanno bisogno di 48 ore per reintegrare la scorta e la qualità dello sperma e per aumentare con questo le chance di concepire un bambino.

Tallahassee, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»