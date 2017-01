Il calciatore Kokorin indossa la maglietta di un sanguinario barone della droga (FOTO)

Pubblicazioni del 01/12/17

Aleksandr Kokorin, che in precedena si era già guadagnato la reputazione di calciatore scarso e leone mondano ‒ ha fatto nuovamente parlare di sé non nel migliore dei modi. L'atleta ha pubblicato sui social una foto nella quale indossa una maglietta con l'immagine del barone della droga Pablo Escobar, considerato uno dei più feroci criminali del secolo scorso.

Nei loro commenti, gli utenti hanno criticato Kokorin per la maglietta sconsiderata, accusandolo di far passare Escobar come un idolo. Alcuni hanno messo in dubbio che il calciatore sia stato in veramente in Colombia, e proprio a Medellin, città situata in altitudine dove piove e c'è sempre nebbia.

Pablo Escobar è il creatore del cartello di Medellin ed è considerato il più potente barone della droga della storia e mandante di decine di omicidi. La vita di questo controverso personaggio è alla base del telefilm biografico statunitense «Narcos».

Ricordiamo che il calciatore russo Aleksandr Kokorin e il suo amico Pavel Mamaev l'estate scorsa erano finiti al centro di uno scandalo, quando, dopo l'ingloriosa eliminazione della nazionale russa dagli Europei, organizzarono una festa molto dispendiosa in un locale di Montecarlo.

