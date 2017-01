Siberiani si presentano a un rally in Africa con una macchina sovietica arrugginita (FOTO)

Pubblicazioni del 01/17/17

Quattro abitanti di Tomsk si sono dimostrati dei veri appassionati dell'industria automobilistica sovietica. Essi sono andati dalla Russia in Gambia su una «VAZ-2106», percorrendo circa 10 mila km.

I giovani autoamatori hanno confessato che l'idea del viaggio era nata per scherzo, ma che poi hanno passato alcuni mesi a programmare il percorso e a preparare la macchina. I quattro sono partiti da San Pietroburgo per Banjul il 23 dicembre 2016. I viaggiatori hanno attraversato 12 paesi dell'Europa e dell'Africa del Nord in 15 giorni.

Le maggiori difficoltà per loro sono sorte alla frontiera con il Senegal, quando hanno dovuto negoziare con dei banditi, e poi dormire in macchina al confine con il Gambia. Nonostante tutto, i siberiani hanno portato a termine il rally a Banjul, regalato la macchina agli organizzatori e infine si sono recati all'aeroporto di Dakar per far ritorno in Russia.

La corsa britannica «Plymouth-Banjul Challenge» raduna gli appassionati di auto d'epoca dal 2005 e non ufficialmente viene chiamata «The Ultimate Banger Challenge», che si può tradurre come «Corsa estrema sui secchi con i dadi». Solitamente la corsa parte dalla Spagna e i partecipanti sono tenuti a procurarsi una macchina che valga meno di 114 euro.

Il rally si svolge a scopo benefico: alla fine della corsa i piloti regalano le proprie automobili agli abitanti del Gambia. Tra le auto degli anni scorsi vi sono: BMW 732i, Fiat Uno, Renault 19, Volkswagen Beetle e alcune autoambulanze.

San Pietroburgo, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»