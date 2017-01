Atleta di Irkutsk sposta due vagoni a 20 gradi sotto zero (VIDEO)

Pubblicazioni del 01/24/17

La campionessa di powerlifting Oksana Košelëva, plurivincitrice dei campionati russi di questa specialità, ha spostato a 20 gradi sotto zero due vagoni del tram, trascinandoli per alcuni metri sui binari.

In precedenza l'atleta di origine siberiana, soprannominata «Skala», aveva spostato un vagone del tram di 17 tonnellate, seguito da un camion di 16 e da un elicottero di 8,5. L'estate dello scorso anno, in coppia con l'atleta Anastasija Moskaleva, aveva trascinato per alcuni metri un carrello elevatore di 64 tonnellate.

Questa volta il carico ‒ due vagoni del tram ‒ pesava circa 42 tonnellate. Conversando con i giornalisti, Oksana ha confessato che sogna di spostare un aereo e un transatlantico. «Di solito ci alleniamo in un deposito dei tram. Spesso ci chiedono perché lo facciamo. Mi sono semplicemente data un obiettivo: voglio stabilire il record del monco e finire nel Guinness dei primati» ‒ ha detto Oksana.

Sul modo in cui spostare un aereo, la forzuta ha già un'idea, non per niente è già riuscita a spostare un elicottero. Mentre su come spostare le navi, la cosa è ancora tutta da studiare. La prossima estate l'atleta ha intenzione di cominciare ad allenarsi sul lago Bajkal. A tale riguardo ha una sua personale opinione: «Peccato che sul Bajkal non ci siano grandi navi, ma solo piccole. Per il record mi toccherà andare in Australia».

Irkutsk, Zoja Oskolkova

