Gli atleti paralimpici russi continuano ad allenarsi nonostante la squalifica

La direzione del Comitato paralimpico internazionale ha respinto la richiesta del Comitato paralimpico della Russia di consentire agli atleti russi di partecipare ai Giochi paralimpici invernali del 2018 che si svolgeranno dal 9 al 18 marzo in Corea del Sud.

Il destino della squadra russa si è deciso in questi giorni a Bonn. A capo della commissione c'era il presidente del Comitato paralimpico internazionale Philip Craven, il quale non ha ammesso gli atleti russi alle gare di qualificazione per le Olimpiadi invernali a Pyeongchang.

Nonostante la decisione del comitato, gli atleti paralimpici russi hanno deciso di continuare la preparazione ai Giochi del 2018.

Ricordiamo che l'anno scorso agli atleti paralimpici russi furono squalificati dalle gare a causa dello scandalo del doping. Inoltre il comitato paralimpico della Russia è stato escluso dall'organizzazione internazionale.

In tale contesto alcuni atleti russi hanno preso la decisione di gareggiare al Campionato europeo che si terrà quest'anno a Belgrado dal 3 al 5 marzo sotto una bandiera neutrale.

Mosca, Zoja Oskolkova

