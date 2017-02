In Siberia il salto di un basejumper dal 17° piano di un palazzo è finito in un video (VIDEO)

Pubblicazioni del 02/01/17

A Tomsk un roofer è saltato dal tetto di un palazzo con il paracadute. Il video del salto è stato ripreso dal videoregistratore di un'automobile che passava nelle vicinanze.

Il palazzo dal quale è saltato il roofer è di diciassette piani. Nel video si vede come il basejumper effettui il salto e scenda con il paracadute a una velocità preoccupante.

L'identità del temerario saltatore rimane sconosciuta. Non è neanche chiaro come sia andato a finire il suo volo dal tetto del palazzo. L'autore del video ha dichiarato ai media russi che i presenti non si sono stupiti e hanno reagito all'evento come a una cosa data per scontata.

Tomsk, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»