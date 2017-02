In Russia nominata la giocatrice di hockey più bella (FOTO)

Pubblicazioni del 02/02/17

La lega di hockey femminile della Russia ha nominato Anastasija Legkoduch vincitrice del concorso «La più bella giocatrice di Hockey di Russia».

Anastasija pratica l'hockey da più di dieci anni. È stato il nonno a trasmetterle la passione per questo sport. Il premio principale del concorso è un servizio fotografico professionale. Del resto Nastja non è nuova a pubblicare sui social fotografie sexy per la gioia dei suoi ammiratori.

«Ho provato una raffica di emozioni per la vittoria! Si sono mischiate la gioia e la riconoscenza per tutti coloro che mi hanno aiutato a vincere. Indubbiamente dopo questo concorso si è rinsaldata la mia fede nel gioco onesto, e anche nell'imparzialità e nell'incorruttibilità degli arbitri, e questo è molto importante» ‒ ha detto la giocatrice.

Anastasija ha poi sottolineato come questi concorsi permettano di promuovere l'hockey femminile, aggiungendo che spera di aumentare il numero dei suoi fan e tifosi.

Il club «Tornado», per il quale gioca Anastasija con il ruolo di attaccante, è stato fondato nella città di Dmitrov, nella regione di Mosca, nel 2003 ed è riuscito a vincere il campionato russo nel 2006 e nel 2008 e a piazzarsi al secondo posto nel 2004, 2005 e 2007.

