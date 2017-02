Ginnasta sovietica vende le medaglie olimpiche per 180 mila euro (VIDEO)

Pubblicazioni del 02/28/17

La ginnasta Ol'ga Korbut ha messo all'asta le cinque medaglie da lei vinte ai Giochi olimpici del 1972 e del 1976, ricavandone dalla vendita 230 mila euro. Tolta la quota per la casa d'aste, la Korbut incasserà 180 mila euro.

La medaglia d'oro a squadre delle Olimpiadi di Monaco del 1972 è stata venduta per 66.000 euro, l'oro al corpo libero degli stessi Giochi per 52.800, l'argento alle parallele per 24.600. L'oro a squadre delle Olimpiadi di Montreal del 1976 è costato all'acquirente 57.600 euro, mentre l'argento alla trave 24.600. La Korbut, tolte le quote per la casa d'aste, incasserà 183.300 euro.

Oltre alle medaglie sono stati venduti il costume ginnico indossato dalla Korbut a Londra nel 1973 (3.000 euro) e il suo autografo sulla copertina della rivista «Sports Illustrated» con la sua immagine (49 euro). Sono rimasti invenduti altri 26 lotti dell'atleta.

Ricordiamo che Ol'ga Korbut ha vinto quattro medaglie d'oro e due d'argento ai Giochi olimpici. Alle Olimpiadi del 1972 a Monaco ha vinto tre ori e un argento, quattro anni più tardi a Montreal un oro e un argento. È stata la prima al mondo a eseguire un movimento ginnico unico in seguito denominato «Korbut Flip».

Video Korbut Flip

Mosca, Zoja Oskolkova

