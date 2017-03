Il ministro dello Sport della Russia non ha passato l'esame per il consiglio della FIFA

Pubblicazioni del 03/13/17

Il ministro dello Sport della Federazione russa e presidente della Federazione calcistica della Russia Vitalij Mutko non ha superato il controllo di conformità della FIFA e non potrà candidarsi nel consiglio dell'organizzazione.

Mutko non ha superato il controllo in quanto parallelamente alla sua carica nella Federazione calcistica della Russia figura anche come vicepremier per lo sport, il turismo e le politiche giovanili della Russia. Il rifiuto è legato ai piani della dirigenza della FIFA per indebolire l'influenza delle strutture governative e non con lo scandalo del doping.

«Volevo farmi rieleggere, ma ora la FIFA, tramite il comitato di conformità, ha un po' cambiato i criteri. È stato introdotto un nuovo criterio, quello della neutralità politica, affinché non venissero eletti nei vari organi i funzionari statali e i rappresentanti del potere dei diversi paesi; è un loro diritto» – ha spiegato Mutko, aggiungendo che non impugnerà la decisione della federazione.

Ricordiamo che Vitalij Mutko è entrato nel comitato esecutivo della FIFA nel 2009.

Mosca, Zoja Oskolkova

