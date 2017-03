Gli abitanti degli Urali giocano a curling con le automobili (VIDEO)

Pubblicazioni del 03/21/17

Il primo torneo amatoriale di autocurling si è tenuto a Ekaterinburg, la capitale degli Urali. Al posto delle pietre di granito gli atleti hanno utilizzato delle auto «Oka» usate. A sentire gli organizzatori, si tratterebbe della prima competizione di questo tipo a livello mondiale.

Come scrivono i media locali, sei automobili sono state appositamente preparate per il torneo: per fare in modo che gli atleti non si ferissero, sono stati asportati tutti i vetri. Dalle macchine sono poi stati tolti i motori per alleggerirne al massimo il peso. Alla fine le vetture pesavano comunque alcuni quintali e per spingerle serviva tutta la squadra insieme.

Al torneo hanno partecipato noti imprenditori, sportivi e giornalisti, divisi in quattro squadre da 10 atleti. A turno hanno spinto le macchine, cercando di farle andare il più vicino possibile al centro della «casa».

Ekaterinburg, Ivan Gridin

