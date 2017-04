La Russia ha stabilito il suo record negativo nel ranking FIFA / L'Italia è salita di tre posizioni

Pubblicazioni del 04/06/17

La nazionale russa di calcio è scesa al 61° posto nella classifica della Federazione internazionale del calcio (FIFA), stabilendo così il suo record negativo. Al primo posto del ranking c'è il Brasile, che precede l'Argentina. L'Italia ha migliorato la sua classifica guadagnando tre posizioni.

Il ranking FIFA aggiornato, pubblicato sul sito dell'organizzazione, ha presentato una brutta sorpresa per i tifosi russi. La nazionale della Russia ha peggiorato la sua classifica scendendo al 61° posto e perdendo così una posizione rispetto al mese scorso. Il miglior piazzamento di sempre della nazionale russa di calcio nella classifica FIFA è il terzo posto del 1996.

Nel frattempo si sono verificati dei cambiamenti di posizione anche tra le nazionali leader della classifica: in particolare il primo posto è ora occupato dal Brasile, che ha spodestato l'Argentina, mente al terzo posto c'è la Germania. L'Italia si è attestata al 12° posto. La migliore dinamica l'ha messa in mostra la Macedonia, che ha guadagnato ben 33 posizioni, mentre il record negativo è stato stabilito dalla Liberia, che ha perso 39 posizioni rispetto al periodo precedente.

In precedenza l'allenatore della nazionale russa di calcio Stanislav Čerčesov aveva messo in dubbio il principio con cui viene compilato il ranking FIFA. «Vinci con la Romania e scendi in classifica, non giochi per quattro mesi e sali. Che ranking è? 60 nel nostro caso è un pessimo risultato. Ma dato che questo ranking esiste va preso seriamente» – riporta le parole di Čerčesov il portale «Sovsport.ru».

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»