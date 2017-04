«Angelo in fiamme» vince gara di tuffi estremi in Siberia (FOTO, VIDEO)

Pubblicazioni del 04/11/17

Uno dei partecipanti alla gara di tuffi in costume in una piscina della Siberia ha vinto il primo premio travestendosi da angelo caduto; per far questo si è dato fuoco, ma non ha fatto bene i suoi calcoli e ha riportato ustioni di secondo grado.

Il festival degli sport estremi «Grelka Fest 2017» si è tenuto nella località sciistica siberiana di Šeregeš nello scorso week-end. Gli intrepidi atleti si sono tuffati con lo snowboard e sugli sci dal trampolino in una vasca ghiacciata. Come se non bastasse, indossavano dei costumi in quanto la gara era carnevalesca. La giuria valutava infatti sia la bellezza del gesto sia l'originalità dei costumi.

L'animatore di matrimoni di Novosibirsk Anton Red'kov ci ha messo due settimane per preparare il suo costume. Prima di saltare si è cosparso di liquido infiammabile, poi si è dato fuoco e si è lanciato nella piscina con le sembianze di angelo caduto. Ha così vinto il primo premio di 300 euro. Tuttavia l'atleta è rimasto ferito, riportando ustioni di secondo grado.

Gli amanti degli sport estremi si sono tuffati vestiti da Pikachu, da Quicksilver, da robot del film «Transformers», da cantante dei Kiss ecc. Sul podio sono andati gli atleti travestiti da teste di cuoio, Decepticon e coccinelle.

Prima della gara gli organizzatori hanno dovuto spaccare il ghiaccio nella vasca, poiché tutta la settimana precedente a Šeregeš la temperatura si era mantenuta sotto lo zero.

Kemerovo, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»