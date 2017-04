Centinaia di ragazze seminude stabiliscono il record di discesa sugli sci in bikini (FOTO)

Pubblicazioni del 04/26/17

In Siberia è stato stabilito il nuovo record russo di discesa collettiva sugli sci in bikini. Secondo i calcoli definitivi, all'evento hanno preso parte 1.498 atleti.

Nella stazione sciistica di Šegereš si è tenuta la quinta edizione del festival «Grelka Fest», nel corso del quale centinaia di sciatori sono scesi dal monte Zelënaja seminudi. In totale all'evento hanno partecipato 1.498 sciatori, vale a dire 387 in più del 2016.

Foto: ruposters.ru

Il precedente record russo di discesa collettiva sugli sci in costume da bagno era stato stabilito la primavera dell'anno scorso. Allora vi avevano partecipato 1.111 sciatori e snowboardisti. Nella discesa del 2016 si erano registrati 1.488 sciatori, tuttavia 377 di loro non sono stati conteggiati dalla commissione arbitrale a causa dell'irregolarità del codice di abbigliamento.

Gli organizzatori controllano scrupolosamente l'adempimento delle regole sull'abbigliamento degli sciatori: scendere dalla montagna è consentito solamente in costume da bagno e in shorts sopra il ginocchio. All'infuori di questo agli snowboardisti e agli sciatori è permesso indossare soltanto i caschi, i guanti e le protezioni per ginocchia e gomiti.

All'evento hanno partecipato non soltanto ragazze in bikini, ma anche giovanotti e bambini in costume da bagno. Tutti gli atleti dovevano percorrere la pista da sci per più di 500 metri. La discesa da record è stata registrata dai rappresentanti del Libro dei record della Russia.

Durante la discesa il tempo era caldo e soleggiato, con una temperatura di venti gradi. Lo sciatore più anziano era il pensionato di 73 anni Eduard Nefedov. E quello che veniva da più lontano Joel Ketola di New York, che si trova a 9.496 km da Šegereš.

Kemerovo, Zoja Oskolkova

