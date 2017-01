La «limousine di Putin» è stata messa in vendita per 1.300.000 euro (FOTO)

Pubblicazioni del 01/06/17

Su un sito tedesco è comparsa l'inserzione per la vendita di una limousine blindata Mercedes-Benz Guard S 600. Il venditore dichiara che l'automobile è stata usata dal presidente della Russia Vladimir Putin come macchina di servizio.

L'autore dell'inserzione assicura che il chilometraggio della limousine ‒ anno di costruzione 1995 ‒ è di 25.000 km. Da quello che racconta, l'automobile sarebbe stata costruita dal comparto GUARD, specializzato nelle automobili blindate per clienti speciali. Questa berlina ha una carrozzeria allungata conforme alla classi di protezione В6/В7. Vale a dire che la S600 è in grado di «sopravvivere» al fuoco di Kalašnikov, fucili di precisione, frammenti di granate a mano e di sostanze esplosive.

La massa dell'automobile è di quasi 5 tonnellate. Sotto il cofano la limousine ha un motore V12 da 6 litri e 394 CV di potenza, che funziona con cambio automatico. Nell'abitacolo, rifinito in pelle chiara, sono previsti cinque posti a sedere. Tra le opzioni speciali c'è il meccanismo di apertura automatica delle portiere.

Dal garage del Cremlino le informazioni del venditore non sono state né confermate né smentite. Si sono limitati a spiegare che le macchine in disuso vengono messe all'asta e il loro destino successivo non è noto.

Ricordiamo che nel 2017 nel garage speciale del Cremlino devono arrivare le prime automobili del progetto «Corteo», nell'ambito del quale sarà fabbricata la prima limousine per il presidente russo con un motore a 12 cilindri e 860 CV di potenza. La famiglia delle automobili del progetto «Corteo» includerà una berlina, un fuoristrada, un pulmino e due limousine, una normale e una blindata. Per la prima volta le macchine compariranno in pubblico nel maggio del 2018, all'inaugurazione del presidente della Russia.

Fonte: Ridus.ru

Berlino, Zoja Oskolkova

© 2016, «New Day – Italia»